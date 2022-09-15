Vali Aksoy, “Menderes, ömrünü ülkesine adamış bir devlet adamımızdı”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i anarak “Ömrünü ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış bir devlet adamımızdır” dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 61'inci yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yayınladı. Vali Aksoy mesajında “Efeler diyarı Aydınımızın yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşı Gazisi Başbakan Adnan Menderes, ömrünü ülkemizin gelişmesine, güçlenmesine ve kalkınmasına adamış bir devlet adamımızdır. Menderes'in ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Bu bağlamda, Merhum Menderes'in hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesinde inşa ettiğimiz “Adnan Menderes Müzesi” tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 61. Yıldönümünde Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Başvekil Adnan Menderes'i ve dava arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.