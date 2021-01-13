Vali Aksoy, Nazilli ve Yenipazar'da incelemelerde bulundu

Düzenlenen ziyaret programı kapsamında ilk önce Nazilli ilçesini ziyaret eden Vali Aksoy, Nazilli Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen Nazilli OSB Müteşebbis Heyet toplantısına başkanlık etti. Toplantıda OSB'nin çalışmaları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmeler yapıldı. Toplantı sonrası Nazilli Ticaret Odası'nı ziyaret eden Vali Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy'a, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan eşlik etti.

Nazilli'deki ziyaretlerini tamamlayan Vali Aksoy, sonrasında Yenipazar'a geçti.Vali Aksoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Yenipazar Mahalle Muhtarları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Vali Aksoy, muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından yapımı devam eden Yenipazar Büyükmenderes Köprüsü inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Aksoy'a Büyük Menderes Köprüsünün yakın tarihte hizmete açılacağı bildirildi.

Vali Aksoy köprü incelemesini tamamladıktan sonra Yenipazar'da ikamet eden Rahime Kara'yı evinde ziyaret etti. Ev ziyaretinin ardından vatandaşlarla sohbet eden Vali Aksoy, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Aksoy, son olarak yapımı tamamlanan Yenipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.