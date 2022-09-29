Vali Aksoy, öğrenciler ile birlikte yaya önceliğine dikkat çekti

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un koordinesinde yaya önceliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam eden bir kampanya uygulandı. 2018 yılı Ekim ayında yapılan mevzuat düzenlemesinden bugüne kadar geçen süre içerisinde yürütülen kampanyaların yanı sıra bilgilendirme faaliyetleri ve denetimler sonucunda ülke genelinde yaya ölümlerinde yüzde 30, Aydın ilinde ise yüzde 23 oranında azalma sağlandı.

Yaya önceliği ve yaya ölümlerinin önlenmesi konusuna elde edilen bu başarının devam ettirilmesi, yürütülen faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini arttırmak, yaya ve okul geçitlerini öncesinde sürücülerin ve yayaların uyarılarak dikkatlerini üst düzeye çıkartmak ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla da Aliya İzzetbegoviç İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yaya önceliği farkındalık etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte öğrencilere trafik ekipleri tarafından, trafik kuralları hatırlatılarak yaya geçitlerinde yaya önceliğinden bahsedildi. Okul önündeki yaya geçitlerindeki yaya önceliği yürüyüşünün ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek çocuklardan trafik kurallarına uyma sözü aldı. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara trafik ve yaya önceliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinliğin trafikte toplumsal duyarlılığı arttırmak adına gerçekleştirildiğini belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereği 81 ilde ‘Hayata saygı duruşu' çerçevesi içerisinde öncelik yayanın anlayışıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ile beraber il emniyet müdürümüz, il jandarma komutanımız, il milli eğitim müdürümüz ve diğer katılımcılarımız ile birlikte farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Temel amacımız, trafik kazalarının oluşmaması, öğrencilerimizin güvenliğinin en üst seviyede sağlanması, yaya geçitlerinde sürücülerimizin yayalara öncelik vermesi, bu konuda duyarlılığın en üst seviyeye gelmesi amaçlanmaktadır. Temennimiz bu duyarlılığın toplumun tüm kesimi tarafından benimsenmesi ve kabul görmesidir. Kazasız günler diliyoruz, ‘Hayata saygı duruşu'na herkesi davet ediyoruz” dedi.

Yaya önceliği farkındalık etkinliğine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve diğer protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.