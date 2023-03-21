Vali Aksoy: "Ramazan ayı, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdendir"

On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala bir mesaj yayınlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Ramazan ayı, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdendir" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi dolaysıyla bir mesaj yayınladı. Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğine dikkat çeken Vali Aksoy, mesajında "11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu ay, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı mukaddes bir aydır. Oruç ibadetimizi eda ettiğimiz bu ay, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği özel günlerdir. Ayrıca fakir, hasta, yaşlı, yetim, öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi, Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu ay daha çok dikkat etmeliyiz. Bu müstesna günlerde etrafımızı saran hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Diğer yandan, Kahramanmaraş ve çevre birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte, vatandaşlarımız tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımlar anlamlı ve değerlidir. Aydınlı hemşehrilerimizin ramazan ayı boyunca yardımlarını artırarak devam ettireceklerine yürekten inanıyorum. Valiliğimizce, vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirmesi için tüm tedbirler alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşehrilerimizin Ramazan-ı Şerifi'ni en içten duygularımla tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.