Vali Aksoy, Söke'de muhtarlar ile buluştu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında her ay düzenli olarak bir ilçede gerçekleşen muhtarlar toplantısı bu kez Söke'de yapıldı.

Toplantı Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda gerçekleştirildi. "Muhtarlarımızla sürekli istişare içerisinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda işbirliği içerisinde çalışıyoruz" diyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Valiliği olarak il genelinde yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Uyuşturucu ile mücadelede gerek emniyet, gerek jandarma gerekse Sahil Güvenlik güçlerinin yoğun bir çalışması olduğunu belirten Vali Aksoy, bağımlılıkla mücadele konusunda da çalışmalar yapıldığını, muhtarların kendi bölgelerinde şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi. Vali Hüseyin Aksoy; "Bu alanda mücadele sadece kolluk güçleriyle yapılması beklenmeyen geniş bir alan. Bu mücadelede muhtar arkadaşlarımızın katkılarını oldukça önemsiyoruz" dedi.

Valilik olarak sokaklarda çocukların çalıştırılması ve dilendirilmesi konusunda ciddi bir mücadele başlattıklarını söyleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Sokakta çalışan ya da dilenen bir çocuk tespit ettiğimizde ilk olarak ailesine teslim ediyoruz. İkinci kez tespit edilirse aileye idari para cezası uyguladığımız gibi, konusu suç unsuru içeriyorsa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Aydın ve Söke'de çok yaygın bir sorun yok ama yine de muhtar arkadaşlarımızın konuya duyarlı olmalarını istiyor ve bekliyoruz" dedi.

Hırsızlıkla mücadele konusunda ikinci el ve hurda satışı konusunda hassasiyetle çalışma yapıldığını belirten Vali Aksoy, muhtarlardan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaatı olmayan gerçek ihtiyaç sahipleri konusunda da duyarlı olmalarını istedi. Vali Aksoy engelli yada dezavantajlı vatandaşların da devletin sunduğu imkan ve haklardan faydalanmaları için muhtarlar tarafından ilgili kurumlara yönlendirilmesini istedi.

Açık kapı müdürlükleri ile ilgili bilgi veren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; tarihi eser kaçakçılığı, orman yangınlarının önlenmesi, okulların güvenliği, kadın sağlığı eğitimi projesi uygulamaları ve saha çalışmalarında muhtarlardan destek istedi.

Vali Aksoy'un yaptığı konuşmanın ardından muhtarlar talep sorunlarını iletirken, ilgili daire müdürlerinden ilgili konularda bilgi alındı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli başta olmak üzere Aydın il ve Söke ilçesi daire müdürleri ile mahalle muhtarları bulundu.