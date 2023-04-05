İhlas Haber Ajansı

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Vali Aksoy, Sultanhisar Huzurevi'ndeki yaşlılarla iftarda buluştu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sultanhisar Huzurevi’nde kalan yaşlılar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sultanhisar Huzurevi'nde kalan yaşlılar ile iftar yemeğinde bir araya geldi.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ramazan ayının ilk gününden bu yana vatandaşlarla iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy son olarak Sultanhisar ilçesindeki Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlılar ile birlikte iftar yemeği yiyen Aksoy Ramazan ayını tebrik etti. Vali Aksoy, yaşlı vatandaşlara sağlık, huzur dolu bir hayat ve ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, bu özel ayın manevi atmosferinde yaşlılar ile bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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