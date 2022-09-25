Vali Aksoy, Trabzon'da yaptırdığı anaokulunun açılışını gerçekleştirdi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ailesi ile birlikte Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde anne ve babasının adına yaptırdıkları anaokulunun açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesi Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde anne ve babalarının isimlerini yaşatmak için anaokulu yaptırdı. Yapımı tamamlanan 2 katlı ve 2 derslikli anaokulu, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Vali Aksoy, anaokulunun açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte gerçekleştirdi.

Mülkiyeti maliye hazinesine kayıtlı arazide yapılan anaokulunun açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, merhum Aslan Aksoy'un eşi Hatice Aksoy, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Bir süre önce hayatını kaybeden babalarının adlarını yaşatmak istediklerini söyleyen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bir vali olarak bu zamana kadar hep hayırseverlerimizle protokoller imzaladık. Ancak bugün protokolün hayırsever tarafında bulunmak ayrı bir heyecan oldu. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Annemize danışarak ailece aldığımız bu kararla babamızın ve annemizin adını bu vesile ile yaşatmayı düşündük. Köprübaşı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu'nun açılışına katılarak, mesaj ve çiçek göndererek, bu mutluluğumuza ortak olan bakanlara, valilere, milletvekillerine, BBB'na, adli ve mülki camiaya, belediye başkanlarına, kurum müdürlerine, dost, akraba ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim” dedi.

Bin 190 metrekarelik arsa üzerinde inşa edilen anaokulunun açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Soylu, Vali Aksoy ve beraberindekiler okulu gezdi.