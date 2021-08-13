Vali Aksoy'dan aşı çağrısı

Aydın'da günlük vaka sayısının 110'a ulaşmasının ardından açıklama yapan Vali Hüseyin Aksoy, Aydınlıları aşıya davet ederek “Aydın, Türkiye'de en iyi 4.il konumundadır” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artış Aydın'ı da etkiledi.

Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da vaka sayısı bu hafta yüz binde 68,90 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 110 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 770'e ulaştı.

“Birlikte başaracağız”

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, il genelinde artış yaşansa da Aydın'ın en iyi 4. il konumunda olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları aşı olmaya davet etti. Koronavirüsün en büyük silahının aşı olduğunu hatırlatan Vali Aksoy; “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 31 temmuz-6 ağustos tarihlerini kapsayan 100 bin kişide pozitif vaka sayısında Aydın İlimiz bir miktar artarak 68,90 ile Türkiye'de en iyi 4.İl konumundadır. Vaka sayımızı azaltmak için kurallara uymalı ve aşımızı olmalıyız. Birlikte başaracağız” dedi.