Vali Aksoy'dan Aydınlılara teşekkür

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık Korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde pozitif vakalarda bu hafta gözle görülür düşüş yaşanırken günlük vaka sayısı 61'e düştü. Yaşanan sevindirici gelişmenin ardından açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydınlılara teşekkür etti.

Aydın'ın ülke genelinde en iyi il konumunda olduğunu hatırlatan Vali Aksoy, “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 7-13 ağustos tarihlerini kapsayan 100 bin kişide vaka sayısında Aydın 38,69 ile Türkiye'de en iyi İl konumuna yükselmiştir. Bu orana ulaşmamızı sağlayan başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız” dedi.