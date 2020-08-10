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Vali Aksoy'dan Buharkent ziyareti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Buharkent ilçesini ziyaret etti.


Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Buharkent ilçesini ziyaret ederek, kaymakam ve belediye başkanından ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ilk olarak Buharkent Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Kaymakam Kemal Ülkü'den İlçenin genel durumu hakkında brifing alan Aksoy daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Erol'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aksoy son olarak Buharkent mahalle muhtarları ile toplantı düzenledi. Aksoy, muhtarların sorunlarını dinleyerek çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

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