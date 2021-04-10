Vali Aksoy'dan Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ne ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla Tellidede Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ni ziyaret ederek personelin haftasını kutladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü düzenlenen etkinlik ve ziyaretlerle kutlanıyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Polis Haftası dolayısıyla Tellidede Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin de eşlik ettiği ziyarette Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Ülkemiz ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini; zaman mefhumu gözetmeksizin görevini büyük bir özveriyle yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden cansiperane çalışarak onurlu bir görevi ifa eden Emniyet mensuplarımızın, bu özverili çalışmaları sayesinde toplum olarak huzur ve güven içindeyiz" dedi.