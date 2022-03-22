Vali Aksoy'dan şehitler için taziye mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl'de meydana gelen patlamada ağır yaralanarak şehit olan 2 özel harekat polis için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit oldu. Şehitlerden bir tanesinin Aydın'ın Çine ilçesi nüfusuna kayıtlı Necati Aygün olduğu öğrenilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehitler ile ilgili paylaşım yaparak başsağlığı diledi.

Vali Aksoy mesajında, “Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli ve bugün şehit olan polis memurlarımız Aydın/Çine'li Necati Aygün ve Erzurum/Aziziye'li Birol İli'ye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.