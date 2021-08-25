Vali Aksoy'dan 'tokalaşma' uyarısı

Aydın'da normalleşme sürecinin ardından tokalaşma gibi temasların da arttığına dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, salgının devam ettiğini hatırlatarak temastan uzak durulması konusunda uyardı. ;

Normalleşme sürecinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vaka sayılarında artış yaşanırken, birçok vatandaşın da maske ve sosyal mesafeyi unutması dikkat çekiyor. Hayatın bir nebze normale dönmesinin ardından Aydın genelinde tokalaşma gibi temaslı selamlaşmaların arttığı gözlemlenirken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, konu ile ilgili açıklama yaparak Aydınlılara uyarıda bulundu. Son günlerde salgının yayılımını arttıran tokalaşma gibi davranışların arttığını belirten Vali Akoy, “Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma, sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durmalıyız. Sosyal mesafenin öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılması noktasında da çalışmalar valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda sürdürülecektir” dedi.