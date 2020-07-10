İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Vali Aksoy'dan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın'a atanan Vali Hüseyin Aksoy, Aydın'da bulunan kurumlara ziyaretler gerçekleştirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaya devam ediyor. Vali Aksoy, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Reşit Akçalı ve kurum personellerinden, Vakıf Kültür Varlıkları ile ilgili yürütülen projeler, restorasyon çalışmaları, inşaat yapımı ve kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.