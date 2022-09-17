Vali Aksoy'un '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin Atatürk'e şükran ve minnetinin ifadesi olarak 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi 'Gaziler Günü' olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Al Bayrağımızın özgürce dalgalanması, istiklalimiz ve cennet vatanımız uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri, ülkemizin medarı iftiharıdır" dedi.

Şehit ve gazilerin ortaya koydukları azim ve kararlılıkla ulusal varlığımızın elde edilerek bu günlere kadar ulaşıldığını belirten Aksoy, "Bundan sonra da, kahraman Gazilerimizin emanetine asla leke sürdürmeyecek, onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız. Bize miras bıraktıkları Cumhuriyetimizi birlik ve bütünlük içinde koruyacak, ülkemizi elbirliğiyle daha da güçlendireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mukaddes değerlerimizin muhafazası ve terörle mücadelede hayatlarını tereddütsüz tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yâd ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.