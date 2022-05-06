Vali Aksoy'un 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Her yıl Mayıs ayının ilk haftası, vatandaşlarımızda trafik bilincini oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek ve trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, “Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” olarak kutlanmaktadır. Günümüzde artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağımızın en önemli konularından biri de trafik güvenliği olmuştur. Kural ihlalleri, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle meydana gelen kazalarda binlerce kişi hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. İlimizde karayolları trafik güvenliği ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde kazaların önlenmesi ve bundan doğan olumsuz sonuçların en alt seviyeye indirilmesi için yoğun gayret göstererek gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanması, yalnızca bu işle sorumlu kurum ve kuruluşların gayretleri ile varılabilecek bir hedef değildir. Herkes trafik kurallarına uymanın kendisinin ve başkalarının güvenliği için şart olduğunu bilmeli ve buna inanmalıdır. Bu sebeple trafikte bireysel duyarlılıkta üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve kurallara uymayı bir görev kabul etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara riayet etmeye davet ediyor, kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.