Vali Aksoy'un oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un oy kullandığı 2016 nolu sandıktan çıkan sonuçlar belli oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da seçim heyecanı yaşanırken, Vali Hüseyin Aksoy'un oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu. Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'na eşi Hülya Aksoy ile birlikte gelen Vali Aksoy'un oy kullandığı 2016 numaralı sandıkta katılım oranın yüksek oldu. Oy kullanma işlemlerinin bitmesinin ardından yapılan sayımlar sonunda 2016 nolu sandıkta milletvekilliği seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 164 oy, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu 232 oy alarak birinci çıktı.

2016 nolu sandıkta milletvekilliği için 315 seçmen oy kullanırken, oyların 310'u geçerli, 5'i geçersiz oldu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Memleket Partisi 1 oy, Büyük Birlik Partisi 1 oy, Adalet ve Kalkınma Partisi 50 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 11 oy, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 10 oy, Anavatan Partisi 1 oy, Vatan Partisi 1 oy, Cumhuriyet Halk Partisi 164 oy, İYİ Parti 53 oy, Adalet Partisi 1 oy, Zafer Partisi 12 oy aldı.

2016 nolu sandıkta Cumhurbaşkanlığı için 315 seçmen oy kullanırken, oyların 310'u geçerli, 5'i geçersiz oldu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 63 oy, Muharrem İnce 1 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 232 oy, Sinan Oğan 14 oy aldı.