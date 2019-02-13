Vali Hakan Yusuf Güner'den Rektör Aldemir'e ziyaret

Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Vali Hakan Yusuf Güner, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i tebrik ederek, görevinin hayırlı olmasını temenni edip başarılar diledi. Vali Güner, bağlı bulundukları coğrafyanın bilim, teknoloji, sanayi ve tarımsal anlamda kalkınmasında başat rol oynayan Üniversitelerin daha ileri gidebilmesi için verilen çabaları her zaman desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde ifa edip ADÜ'nün adından söz ettiren bir kurum olacağını vurgulayarak Vali Güner'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.