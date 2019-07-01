Vali Köşger; “Başarının tekil bir sebebinin yok. İnsan azmettikten sonra her şeyi başarır”

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, LGS'de Türkiye 1.'si olan beş öğrenciden birinin köy ilkokulundan bir diğerinin ise özel kolejden olduğuna dikkat çekerek; “Bu başarının tekil bir sebebinin olmadığını gösteriyor. İnsan azmettikten sonra, gayret ettikten sonra ve çok çalıştıktan sonra başarıyı elde edememesi için hiçbir engel yok” dedi.

2019 yılı Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru bilerek Türkiye 1. olmaya hak kazanan Didim Efeler Ortaokulundan Yusuf Göktürk Cansız, Efeler Av. Cevat Aldemir Ortaokulundan Muhammed Can Demir, Bozdoğan Yazıkent Mürşide Akçay Ortaokulundan Mehmet Fuat Karakaya, Nazilli Özel Bahçeşehir Kolejinden Kerem Tunçbilek ve Karacasu Geyre Ortaokulundan Çilem Özel, Vali Yavuz Selim Köşger tarafından ödüllendirildi. Aymira Otel'de düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, aileleri, okul müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri de başarılı öğrencileri yalnız bırakmadı.

Aydın'da eğitim faaliyetlerinin daha iyi seviyelere ulaşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Vali Yavuz Selim Köşger, Aydın'ın fiziki imkan ve öğretim kalitesi itibariyle Türkiye ortalamasının üzerinden olduğunu söyledi. Aydın'ın eğitim başarısı olarak orta sıralarda yer aldığına dikkat çeken Köşger, “Bu yılki LGS'de, 5 öğrencimizin Türkiye 1.'si olması bizleri mutlu etti. Marifet iltifata tabidir. Biz de bugün başarılı öğrencilerimiz ve aileleriyle bir araya gelmek istedik. Başarının önünde hiçbir engel yok. İnsan azmettikten sonra, gayret ettikten sonra ve çok çalıştıktan sonra başarıyı elde edememesi için hiçbir engel yok. Bu çocuklarımızdan bir tanesi köy ilkokulundan gelen ve son derece namüsait koşullarda eğitim hayatını devam ettiren bir yavrumuz. Özel kolejden olan bir öğrencimiz de var. Bu başarının tekil bir sebebinin olmadığını gösteriyor. Başarıyı bazı şartlara asla bağlayamayız. Öğrencilerimizin şahsi gayretleri, ailelerinin ilgisine ve öğretmenlerimizin konu üzerinde hassasiyetle durmalarına bağlı” diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilere tavsiye

Aydın ve Türkiye'nin geleceği açısından öğretmen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Köşger, şu uyarılarda bulundu:

“Öğretmenlerimizin bu konuda her zaman yönlendirici olmalarında fayda var. Bir öğretmen iyi olursa, ağacın altında da olsa öğrencilerine bütün bilgi hazinesini aktarabilir. Öğrencilerde de öğrenme azmi olursa, her türlü koşulda kendilerine aktarılan bilgiyi alabilirler. Azmederek bu bilgiyi kullanışlı hale getirebilirler. B yılki sonuçlar bu bakımdan çok iyi bir gösterge. Biz devlet olarak fiziki şartları ve akademik kadroyu daha iyi hale getirebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ama öğretmen ve öğrencilerimizin de hiçbir şeyi bahane etmeden hedefe odaklanarak çalışmalarını en üst düzeyde yapmaları hem kendileri hem aileleri hem de ülkemizin geleceği açısından çok önem arz ediyor”

Vali Köşger, Aydın'ı başarıyla temsil eden LGS şampiyonları ve ailelerini ağırlayan Aymira Otel Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tikbaş'a da teşekkür etti.

Aydın'ın LGS şampiyonlarını ağırlayan Abdurrahim Tikbaş ise, “Aydın için yapılan her türlü faydalı çalışmanın yanında yer almayı önemsiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz böyle bir şeyden bahsettiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Bizim de çorbada bir tuzumuz olursa ne mutlu” ifadelerini kullandı.