Vali Köşger; “Bu çocukların annesi de babası da biziz”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, devlet koruması altında Sevgi Evleri'nde yetişerek üniversiteyi kazanan çocuklara nakdi yardımda bulunduğu ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bu çocukların annesi de, babası da biziz” dedi.

Aydın Valiliği'nde düzenlenen ödül töreninde Sevgi Evleri'nde kalıp üniversite sınavını kazanan çocuklara Vali Köşger tarafından nakdi yardımda bulunuldu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Her zaman söyleyegeldiğimiz bir şey var. Bizim beşeri sermayemiz dışında bir zenginliğimiz yok. Genç iyi yetişmiş bir insan nüfusu dışında zenginliğimiz yok. Bütün yatırımımızı onlara yapıyoruz. Aydın'da velilerimizde o anlamda çok duyarlılar. Çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesi için duyarlılık gösteriyorlar. Bizde onlara vermemiz gereken desteği hemen veriyoruz. Bu çocuklarımızın da annesi babası biziz. Bugün elde etmiş oldukları başarılarının ileri ki dönemde arttırarak devam ettirmelerini diliyoruz” diye konuştu.

Üniversite sınavında başarılı olan ve ödüllendirilen sevgi evlerinde kalan çocuklar Vali Köşger'e göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.