Vali Köşger; “Çevreyi kirleten unsurların üzerine en sert şekilde gidiliyor”

Aydın'da zaman zaman ortaya çıkan kaynağı belirsiz kokuyla ilgili şikayetlerin olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, “Bu konuyla ilgili olarak başta şehre en yakın noktadaki jeotermal santraller başta olmak üzere kentimizin hava kalitesini bozması muhtemel olan şehrin alt ucundaki terminalin yanında bulunan atık su arıtma tesisi hemen şehrimizin üst tarafında bulunan Zindan Deresi'ndeki belediyeye ait katı atık depolama tesisinde yeri incelemeler yaptık. Buralarda ilgili tedbirleri gereken şekilde alıyoruz. Jeotermaller ve diğer çevreyi kirletebilecek unsurlarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak iş yapmaya meyilli olan ilgililer, bu konuda üzerlerine çok gelindiği yönünde şikayette bulunuyor. Rakamlar da denetimlerimizin sıklığını ve caydırıcılığını ortaya koyuyor. Çevreyi kirlettiği tespit ettiği belirlenen unsurlara 2017 yılında 746 bin lira ceza kesilmişken, 2018 yılının ilk 4 ayında 708 bin lira tatbik edilmiş” diye konuştu.

“Asla müsaade etmeyeceğiz”

İl genelinde çevreyi kirletmesi muhtemel unsurlara yönelik denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğünü kaydeden Vali Köşger, şöyle konuştu: “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, YİKOB, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile ilgili diğer kurumlar eldeki mevzuat çerçevesinde ve mümkün olan her şeyi yaparak şehrimizde insan hayatının standardını düşürecek faaliyetlerini men etmek için gereken bütün çalışmaları yürütüyor. Bundan sonra da aynı kararlılıkla denetimlerimizi sürdüreceğiz. Yürürlükteki mevzuat neyi emrediyorsa, en sert şekilde çevreyi kirleten unsurların üzerine gidiliyor. Birileri 3 – 5 kuruş daha fazla kazanacak diye insanımızın hayat kalitesini düşürecek faaliyetler yapmasına müsaade etmeyeceğiz”