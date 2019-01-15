Vali Köşger; Daha yaşanabilir şehirler oluşturmalıyız

Aydın'da faaliyet gösteren Altı Nokta Körler Derneği'ne ihtiyaç duyduğu 100 adet beyaz bastonu hediye eden Vali Yavuz Selim Köşger, devlet olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ilde yaşayan görme engelli bazı vatandaşların beyaz baston ihtiyacı olduğunu öğrenince 100 adet beyaz baston alarak Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen ve beraberindekilere teslim etti. Aydın il genelinde 1067 görme engelli kişi olduğunu ve birçok engellinin yerleşim yerlerindeki fiziki olumsuzluklar ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, katkı ve desteklerinden dolayı Vali Yavuz Selim Köşger'e teşekkür etti.

Görme engellilerin böyle bir ihtiyacı olduğunu öğrenince hemen gereğini yapmak için ilk etapta 100 adet beyaz baston alıp ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için derneğe teslim ettiklerini belirten Vali Yavuz Selim Köşger, engellerin kaldırılması için başta belediyeler olmak üzere kurum ve kuruluşlara büyük görevler düştüğünü söyledi. Şehirlerin engellilerin yaşamına engel olmayacak şekilde inşa edilmesinin önemine değinen Vali Yavuz Selim Köşger, “Daha yaşanabilir şehirler oluşturmalıyız” diyerek bu konuda herkesin hassas ve duyarlı olmasını istedi.

Beyaz bastonun görme engelliler için bağımsızlık ve özgürlük sembolü olduğunu kaydeden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, Vali Köşger'e Aydın'daki 1067 görme engelli üyesi adına teşekkür etti.