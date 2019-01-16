Vali Köşger, Didim'de incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim'de olarak sivil toplum kuruluşları ile muhtarların sorunlarını dinledi. Toplantının ardından İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği karakolu açan Köşger, İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan Z-Kütüphanede incelemede bulundu.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Köşger'in yanı sıra Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İl Daire müdürleri, Didim'deki siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

“Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger daha önce gerçekleştirmek istedikleri bu programa cenaze sebebiyle katılamadığını fakat sorunların kendisine geldiğini kaydederek “Yeni yılda yeni iş sezonda tüm şehrimizin sorunlarını tespit edip, ona göre programlama yapmak amacıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda şehrin birikmiş bir takım sorunları varsa, ilgili Daire amiri arkadaşlarımızda bizimle beraberler. Onlarla birlikte anında çözülebilecek sorunlar varsa yerinde çözüyoruz. Didim'in problemlerini aşağı yukarı biliyoruz ama yine de hayat durmuyor ve güncel sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor.”dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak sürdürüldü.

Toplantının ardından Vali Köşger ve beraberindeki heyet, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Altınkum Polis karakolunun adının Altınkum Fethi Sekin Polis Karakolu olarak değiştirilmesi için düzenlenen açılışa katıldı.

Açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Şehit Polis memuru Fethi sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Daire müdürleri, Didim'deki siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, emniyet teşkilatı ile Didimliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılışta ilk olarak Şehit Polis memuru Fethi sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin konuşma yaptı. Baba Sekin “Oğlumun adını yaşatmak için imza toplayanlara teşekkür ediyorum. Bizler bu cennet vatanda güzel vatanda rahatça gezebiliyorsak onların sayesindedir. Bugün hainler amacına ulaşamadıysa sizlerin kararlı duruşunuz sayesindedir.”dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ise İzmir Adliyesindeki terör saldırını önleyen şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Peygamberlikten sonra en yüksek makam olan şehitlik mertebesine ulaştığını belirtti. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise 2017 yılındaki İzmir'deki terör saldırında Polis Memuru Fethi Sekin'in şahadete ulaştığını belirterek “Fethi sekin dikkati ve cesareti ile kahramanlık örneği gösterdi. Kurşunların üstüne yürüme yüreği büyük bir felaketi önledi. Bu saldırı da Musa Can isimli mübaşirimiz şehit oldu. Onun yiğit arkadaşları onun kanını yerde bırakmadılar. Şehidimiz o gün orada yüzlerce onların hayatını kurtardı. Bu yürek milletimizin kalbinde olduğu sürece kimse muvaffak olamayacaktır.”dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise Didim'den gelen yüzlerce imzayla bir kampanya yaptığını ve şehide bir vefa gösterdiğini belirterek, tüm Didim halkına teşekkür etti. Vali Köşger “Milletimize yönelik son dönemde envadi çeşit haddini hesabını bilemediğimiz, hesabını tutamadığımız, ihanet kalkışmalarının en son örneklerinden birisi olan milletimizin ekonomik hedeflerini batıdaki turizm beldelerini vurarak milletimizi ekonomik anlamda sıkıntıya sokarak ülkemizde belki bunu vesile kılarak parçalayabiliriz umuduyla yapılan bir kalkışmayı önlediği için, onu önlemeye çalışırken şehit olduğu için belki de bu ismin buraya verilmesi tesadüfün ötesinde başka bir anlam ifade ediyor.”dedi.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler açılış kurdelasını keserek, Karakol içerisinde Fethi Sekin için hazırlanan köşeyi inceledi. Vali Köşger daha sonra Didim İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan Z-Kütüphaneyi ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti ve kütüphane hakkında Okul idaresinden bilgiler aldı.