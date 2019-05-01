Vali Köşger, Dünya 2. minik piyanist ve TÜBİTAK şampiyonlarını ödüllendirdi

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz selim Köşger, Almanya'da düzenlenen “Musical Freworks in Baden Württemberg” yarışmasında Dünya 2.'si olan 8 yaşındaki Balyamez ve TÜBİTAk yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Minik Doğu, Bulgaristan'da düzenlenen yarışmada 1. olması halinde Vali Köşger'den piyano sözü aldı.

TÜBİTAK proje yarışmasında dereceye giren Aydınlı öğrenciler, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğretmen ve aileleriyle birlikte ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi sundu.

TÜBİTAK 2019 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında “Kestane üretiminde Türkiye şampiyonu olan Aydın ili bu konuda yeterince tanılıyor mu?” adlı projeleriyle Türkiye 1. olan Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Edibe Duru Önder ve Ayşe damla Önal; TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında “Pamuk çekirdeği küspesi ve pamuk sapı kullanılarak alternatif kompozit üretimine ekolojik yaklaşım” adlı projeleriyle Türkiye 3. olan Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Kadir Yalçınkaya ve Başak Eser ile Almanya'da düzenlenen “Musical Freworks in Baden Württemberg” yarışmasında Dünya 2. olan Efeler Ticaret Odası İlkokulu 2. sınıf öğrencisi piyanist Doğu Balyemez, başarılarını Vali Yavuz Selim Köşger ile paylaştı.

Öğrencilerin başarı hakkında Vali Köşger'e bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, “New York Long Island Konservatuarı Piyano Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya'nın Doğu'nun videolarını izlemesi ile Bursa'da düzenlenen Mastes Class derslerine ve konserine davet aldı. Doğu burada çok beğenildi ve Master Class katılım sertifikası sahibi oldu. Almanya'da düzenlenen “Musical Freworks in Baden Württemberg” yarışmasında Dünya 2. Olan öğrencimiz, Eylül ayında Bulgaristan'da düzenlenecek olan ‘Heirs of Orfheus' adlı uluslararası müzik yarışmasına özel davet aldı. Bu yarışmaya sadece belirli üst düzey kişilerin davetiye katılım hakkı kazanılıyor. Türkiye'de bu daveti farklı yaş gruplarında sadece 12 kişi aldı. Bu daveti alanlar Türkiye'nin en yetenekli öğrencileridir ve Aydın'dan daha önce bu seviyede katılan bir öğrenci olmamıştır” dedi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen, projelerini dinleyerek hediyeler veren Vali Köşger, minik Doğu'ya ise piyano sözü verdi. Dijital piyanonun kendisine yetmediğini öğrendiği Doğu'ya Köşger, “Birinciliği alan piyano işini çözelim” dedi.

Aydın'da bilim alanında sanat alanında öğrencilerin elde ettiği başarıların kendisini çok sevindirdiğini ifade eden Vali Köşger, “Çocuklarımızın başarılı olması, hızla gelişen bu dünyada bizleri mutlu ediyor. Kendilerine, öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Genç kuşakların bizden aldığı bayrakları çok daha ileriye taşıyacaklar. Bu çoklu bir yarış, her anlamda bu yarışı sürdürmemiz lazım, daha iyi olmaları için de uğraşacağız” şeklinde konuştu.