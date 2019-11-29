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Vali Köşger, Halk Günü'nde vatandaşlarla buluşuyor

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger her hafta Cuma günü düzenlenen halk gününde vatandaşların sorunlarını dinliyor.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kurum müdürleri ile birlikte Aydın Valiliği'nde düzenlenen halk gününde vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözüm buluyor. Aydın'a atandığı günden bu yana halkın sorunları ve çözümü konularında bire bir ilgilenen Vali Köşger, Aydın Valiliği'nin kapılarını vatandaşlara açarak, halkın takdirini kazandı. Vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları Halk Günü'nde Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger olmak üzere kurum amirlerine iletme imkanı buluyor.


Vatandaşlarda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in yaptığı uygulamalardan ve Cuma günü düzenlenen Halk Günü'nden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Köşger'e teşekkür ettiler.

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