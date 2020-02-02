Vali Köşger; “İlimizde bulunan tüm JES'lerin faaliyetleri izlenmektedir”

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da faaliyet gösteren Jeotermal Elektrik Santrallerinde (JES) yapılan ölçüm sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Jeotermalin Aydın'ın en büyük zenginliklerinden birisi olduğuna dikkat çeken Vali Köşger, “İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm Jeotermal Elektrik Santrallerde (JES) kullanılan jeotermal akışkan ve JES'lerin bulunduğu alanlarda açılan kuyuların test suları tekrar yer altına reenjekte edilmektedir. JES'lerin kurulmadığı alanlarda, yer altında yeteri debide jeotermal kaynak olup olmadığı yönünde kuyu test suları (4 saat ile 72 saat arası) soğutma ünitelerinden geçirilerek havuza verilmekte olup buradan alıcı ortama verilen sular için belirlenen çevre standartları sağlanmadığı takdirde Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli yasal işlem uygulanmaktadır” dedi.

“İlimizde faaliyet gösteren JES'lerden kaynaklanan ve kötü kokuya sebebiyet veren Hidrojen Sülfürü (H2S) parametresi için yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak Bakanlıktan yeterlik belgesi almış laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır” diyen Vali Köşger, “2015 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikâyet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan bu ölçüm analiz sonuçlarına göre; Hidrojen Sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m3, minimum 0,018 µikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 µg/m3) olarak belirlenmiştir. Bu ölçüm sonuçlarının Yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı görülmüştür. İlimizde bulunan tüm JES'lerin faaliyetleri, Çevre Mevzuatı kapsamında ilgili kurumlarımız tarafından denetlenmekte ve mevzuata aykırı durumlarda gerekli işlemler uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.