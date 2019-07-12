Vali Köşger; “İncir'deki kükürt miktarı doğal sınırlar içindedir”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, jeotermal tesislerin kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından bütün jeotermal santrallerde jeotermal kaynaklardan numuneler alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, laboratuarlarda analizler yaptırılmaktadır. Yine hava kitlesini etkileyen gazların ölçümleri de aynı şekilde analizlere tabi tutulmaktadır. Bu analizler sonucu sınır değerlerini sağlamayan işletmeler olursa gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca havadaki gazların konsantrasyonlarını belirleyecek olan pasif örnekleme tüplerinin müdürlüğümüz personeli gözetiminde Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuarlarca jeotermal santral alanlarında konuşlandırılması yapılmaktadır. Bu çalışmalara ilave olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyük Menderes Havzası'nda jeotermal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların hava ortamında ölçülmesi ve buna bağlı olarak ‘Ulusal Hava Kalitesi İndeksi' ile ‘EPA Hava Kalitesi İndeksi' kapsamında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla bir adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı, Germencik ilçemizde tesis edilmiştir. Hava kalitesi ölçüm aracı vasıtasıyla hava ortamında partikül maddelerin ölçümü aktif olarak yapılacaktır” dedi.

‘İncir'deki kükürt miktarı doğal sınırlar içindedir”

Aydın'daki incir numuneleri üzerinde yapılan analizler sonucunda incirdeki kükürt miktarının olması gereken seviyelerde bulunduğunu belirten Vali Köşger, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından da Jeotermal tesislerin yaygın olduğu Germencik, İncirliova, Kuyucak, Buharkent ilçelerinden jeotermal tesislere yakın ve uzak mesafelerden numuneler alınmıştır. Ayrıca tanık numune için jeotermal tesisin bulunmadığı Çine ilçesinden de yaprak ve meyve numuneleri alınmıştır. Alınan meyve örnekleri İzmir Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü'ne, yaprak örnekleri ise Ankara Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Ayrıca Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü bünyesinde yapılan farklı çalışma kapsamında meyve ve yaprak numuneleri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne gönderilmiş olup, netice itibariyle tüm analiz neticeleri göstermektedir ki tespit edilen kükürt miktarı incirin doğal yapısında bulunması gereken kabul edilebilir sınırlar içindedir” diye konuştu.