Vali Köşger, kazanların başına geçip iftar yemeği paketledi

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de ölümlere neden olan Korona virüs salgınına karşı Aydın'da tedbirleri sıkı sıkı uyan herkese teşekkür eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “2 bin 772 kişiden oluşan ekibimizle biz sizler için hizmet noktalarındayız, sizler evde kalın” çağrısı yaptı.

Aydın'da hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların yanı sıra işadamlarının destekleri ile günlük ortalama 4 bin 500 kişiye iftar yemeği hazırlanıp evlere servis edilen özel bir okulun yemekhanesindeki görevlilere ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hayırseverler başta olmak üzere okulun imkanlarını seferber eden Cengiz Altıntaş'a teşekkür etti.

Merkezde yemekleri paketleyip dağıtımını yapan gönüllü ekiplerle bir araya gelip yemek paketleyen Aydın Valisi yavuz Selim Köşger, Aydın ilinin Covid-19 ile mücadeleyi en organize bir şekilde sürdüren illerin başında geldiğini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 110 bin kişinin yaşadığı Aydın'da 6 vefat olayının gerçekleştiğini ve 130'a aşkın pozitif vakanın görüldüğünü kaydeden vali Yavuz Selim Köşger, “Vakaların çoğunluğu iyileşip taburcu oldu. Şu anda gözetim altında tutuğumuz 50'ye yakın vakamız var. Durumu ağır olan ve yoğun bakımda tutulan hiç vakamız yok” dedi.

“Rehavete kapılmayalım”

Aydın'ın hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayan iller arasında yer aldığını ve sürecin çok başarılı gitmesi nedeniyle bu kararın alındığını belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bu durumun kimseye rehavete sürüklememesini istedi. Bu kapsamda sokakta maske takma zorunluluğu getirdiklerini da kaydeden Vali Köşger, “Alınan tedbirler kapsamında uygulanması istenen kararları herkes eksiksiz uygularsa kısa sürfede bu salgından kurtulacağımıza inanıyorum. Bu nedenle kimsenin rehavete kapılmadan tedbirleri uygulamasını istiyoruz” dedi.

“Devlet olarak her zaman vatandaşın yanındayız”

Bu süreç kapsamında oluşturulan Aydın Vefa grubunda 2 bin 772 kişinin görev aldığını 277 aracın da bu kapsamda hizmet verdiğini kaydeden Vali Köşger, şu an itibariyle çağrı aldıkları yaklaşık 330 bin kişinin üzerindeki Aydınlı vatandaşa hizmet verdiklerini kaydetti.

Vali Köşger, kurallara uyan vatandaşlara ve canı pahasına bu süreçte hizmet veren sağlıkçısından, güvenlik görevlisine ve gönüllü hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına kadar herkese teşekkür etti.