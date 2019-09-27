İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Köşger, Kemer Mahallesi'ndeki aşure hayrına katıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemer Mahallesi Muhtarlığı tarafından gerçekleştirilen aşure hayrına katıldı.


Kemer Mahallesi Muhtarlığı, Muharrem Ayı'nın son Cuma günü olması dolayısıyla Cuma namazından sonra aşure hayrı gerçekleştirdi. Kemer Koca Çınar Camii önünde gerçekleştirilen hayra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Mahallenin birlik ve beraberliğin artması amacıyla bin kişilik aşure hayrı yaptıklarını ifade eden Kemer Mahalle Muhtarı Mustafa Karagöz; “Muharrem ayının son Cuması olması dolayısıyla muhtarlığımızca böyle bir hayır yapmaya karar verdik. Valimizi de davet ettik, kendisine de bizi kırmayıp geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Mahallemizde birlik ve beraberliğin artması amacıyla bin kişilik organizasyon gerçekleştirdik. Mahallemizdeki etkinliklerimizin de devamı gelecek. Şuan panayır havasında güzel bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.


Cuma namazından sonra gerçekleştirilen aşure hayrında Vali Köşger vatandaşlara aşure ikram etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.