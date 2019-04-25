Vali Köşger, Kuşadası Belediye Başkanı Günel'i ziyaret etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde Kuşadası Başkanlığı koltuğuna oturan Ömer Günel'e iade ziyaretinde bulundu.

Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel, mazbatasını almasının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etmişti. Bugün toplantı ve incelemeler için Kuşadası'na gelen Vali Köşger, programının son bölümünde Kuşadası Belediyesi'ne giderek, Başkan Günel'i makamında ziyaret etti. Belediyeye gelişinde kapıda Başkan Günel tarafından karşılanan Vali Köşger, Günel'i tebrik ederek, başarılar diledi. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in de bulunduğu görüşmede ayrıca sezon hazırlıkları ile sezon boyunca yürütülecek çalışmaların koordine içinde gerçekleşmesi de ele alındı.