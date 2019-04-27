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Vali Köşger, Kuşadası ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı

Kuşadası İlçe Danışma Kurulu toplantısı Vali Köşger başkanlığında yapıldı.


Kuşadası Ticaret Odası Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanısıra, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutan Vekili Aykut Kuş, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım ile Kuşadası'nda görev yapan bazı daire amirleri katıldı. Toplantıda turizm haftası ile birlikte start alan turizm sezonuyla ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Vali Köşger, Kuşadası'nın sorunsuz bir turizm sezonu geçirmesi ile tüm kurumların işbirliği ve koordine içinde çalışmasını istedi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, danışma kurulu toplantısının ardından ise Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'i makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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