Vali Köşger, oyunu kullandı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger Efeler Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda yerel seçimler için oyunu kullandı. Vali Köşger eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmak için vatandaşlarla birlikte sırasının gelmesini bekledi.

Seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirten, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “31 Mart yerel seçimlerle ilgili oyumuzu kullandık. Öncelikle ülkemiz, milletimiz ve tüm ilimiz için hayırlı uğurlu olsun. Seçimler demokrasinin vazgeçilmezi. Ülkemizin, halkımızın canı gönülden benimsediği demokratik bir rejim var. Her seçimde vatandaşımızın çok yüksek katılımları ile gösterdiği istekli bağlılıktan anlıyoruz, demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini. Vatandaşlarımız bugün güzel bir havada emniyet içinde oylarını kullanıyorlar. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Bütün ilçelerimizde sorunsuz bir şekilde oy kullanımı başladı ve devam ediyor. Yerel yönetimler seçimi tabiatı itibariyle çekişmeli geçen seçimler. Sadece Aydın'da değil, tüm ülkede yerel seçimler çekişmeli geçiyor. Zaman zaman siyasi tansiyon yükselmiş olsa bile, Aydın'da bütün taraflar hiçbir zaman centilmenliğini bozmadılar. Ben bundan dolayı da bu seçimde yarışan bütün taraflara teşekkür ediyorum. Seçimlerin ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.