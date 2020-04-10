Vali Köşger, Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı

Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Köşger, mesajında; “Gücünü Hak'tan ve Kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni tüm gayretleri ile devam ettirmektedir.

Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisi ile yerine getirerek Aydın' ın güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan Emniyet Teşkilatına teşekkürlerimi sunarım.

10 Nisan 1845' te kurulan Emniyet Teşkilatımızın kuruluşunun 175. Yıldönümü dolayısıyla, Şehit olan polislerimizi rahmetle, Gazi polislerimizi ise minnetle anıyorum. Halen görevleri başında hizmet vermekte olan polislerimize görevlerinde üstün başarılar ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler dileyerek tüm Emniyet Teşkilatının Polis Haftasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.