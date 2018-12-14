Vali Köşger, sanayi esnafının sorunlarını dinledi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da sanayi esnafı ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki daire,kurum amirleri ve oda başkanlarından oluşan heyet Cuma Namazı çıkışı Yeni Sanayi esnafı ile bir araya geldi. Burada yapılan toplantıda sanayi esnaflarının sorunları dinlenerek, çözüm yolları konuşuldu.

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahattin Çetindoğan, sanayi esnafının sorunlarını dinlemek için böyle bir toplantı yapıldığını ifade ederek, “Sanayi esnafı kardeşlerimiz bu toplantıda sorunlarını söyleyecek bizde bu sorunlarınıza cevap bulmaya çalışacağız” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, esnafın dertlerine çözüm üretmek için her zaman hazır olduklarını ve zaman zaman bu tür toplantıların düzenlendiğini belirterek, “Esnaf kardeşlerimizin sorunlarını dinleyeceğiz. Bizim anlayışımız “Milleti yaşat ki devlet yaşasın” Sizler yaşayacaksınız, kazanacaksınız ve devletimizde var olmaya devam edecek. Rahmetli Özal'ın bir lafı vardır esnafımız için ‘Milletimizin vazgeçilmez unsuru' der. Biz tarihte hiçbir zaman devletsiz kalmamışızdır. Her gittiğimiz ortamda devletimizi kurmuşuz. Biz gittiğimiz yeri vatan yapıyoruz. Devletin yanında ekonomiyi ayakta tutacak bir esnaf olmazsa olmaz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanayi esnafları yaşadıkları sorunları dile getirdi. Toplantıda sanayi esnafı tarafından tavuklu pilav ve ayran ikramı yapıldı.