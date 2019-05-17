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Vali Köşger ve Kaymakam Şahin'den Başkan Atay'a tebrik

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Efeler Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Atay'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Tebrikleri kabul eden Başkan Atay, Efeler ve Efeler halkına hizmet için her zaman hazır olacağı, daha güzel ve yaşanılabilir bir Efeler için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

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