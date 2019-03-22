Vali Köşger'den 2 engelli sporcuya tekerlekli sandalye

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 32 bin liraya temin edilen 2 adet özel tekerlekli sandalye, Aydın Valiliği'nde düzenlenen törenle Vali Yavuz Selim Köşger tarafından engelli sporcular Serdar Erturan ve Alberto İvanon'a teslim edildi.

Vali Köşger'e teşekkür eden Genç Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Güler, “İhtiyaçlarımız doğrultusunda Valimiz bize her zaman yardımcı oldu. Geçen yıl Balkan Şampiyonası'na Sayın Valimizin maddi desteğiyle gittik ve şampiyon olarak geldik. Bu sene de 3. Lige yükseldik. Bu desteklerle 3. Lig'de de başarılı sonuçlar alacağız. Genç milli takımında Aydınlı iki sporcumuz önümüzdeki yaz döneminde Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek. Sayın Valimize desteklerinden dolayı minnettarız” dedi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'ne yükselen sporcuları tebrik eden Vali Köşger, “Engelli sporculara desteğimiz devam edecek. Sporcuların kullandığı tekerlekli sandalyelerin titanyum alışım özel malzemesi yurt dışından ithal ediliyor ve sporcuların özel ölçülerine göre imal ediliyor. Geçen yıl 3 sporcuya, bu yıl da 2 engelli sporcumuza tekerlekli sandalye verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün engelli vatandaşlarımıza devletin şefkat eli nereden gerekiyorsa oradan uzanıyor” diye konuştu