Vali Köşger'den Başhekim Refik Kunt'a başarı belgesi

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak atanan Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Refik Kunt'u görev süresince imza attığı başarılar nedeniyle onurlandırdı.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak atandı. Sağlık Bakanlığı onayının ardından yeni görevine başlayacak olan Başhekim Kunt, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e veda ziyaretinde bulundu.

Vali Köşger, kente verdiği hizmetlerden dolayı Kunt'a teşekkür belgesi verdikten sonra yeni görevinde başarılar diledi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak önümüzdeki haftadan itibaren görev yapmaya başlayacağını dile getiren Kunt, “İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak atanmam vesilesiyle İl Sağlık Müdürümüzle birlikte Valimiz Yavuz Selim köşger'e veda ziyaretinde bulundum. Valimizin şahsımı başarı belgesi ile ödüllendirmesi beni ayrıca mutlu etti. İl Sağlık Müdürümüz ve Valimize Aydın'daki görev sürem içerisinde verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Sağlık Bakanlığı'nın onaylamasının ardından yeni görevime başlayacağım. Aydın'da yaşamaktan çok mutluyum. Görev yerim değişmiş olsa da Aydın'dan ayrılmayacağım” dedi.