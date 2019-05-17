İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Köşger'den Başkan Çerçioğlu'na tebrik ziyareti

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin’le birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'le birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir kez daha Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Çerçioğlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ziyarette Vali Köşger, Başkan Çerçioğlu'na tebrik edip yeni dönemde başarılar dilerken "31 Mart'ta ülkemizde bir demokrasi şöleni havasında bir yerel seçim yaşadık. Aydın'da da centilmence bir seçim yaşandı. Dünden bu tarafa, seçilen başkanlarımıza iadeyi ziyarette bulunuyoruz, onlara hayırlı olsun diyoruz, yeni dönemde başarılar diliyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçioğlu'nu ziyaret ettik. Kendisine başarılar diliyoruz. Aydın'ı şu an bulunduğumuz noktadan daha iyi bir yere taşınması için gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Köşger ve Kaymakam Şahin'e teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Aydın'daki tüm kurum ve kuruluşlarla beraber Aydın'a en iyi noktada hizmet etmek için hep beraberiz" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.