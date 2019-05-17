Vali Köşger'den Başkan Çerçioğlu'na tebrik ziyareti

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'le birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir kez daha Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Çerçioğlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ziyarette Vali Köşger, Başkan Çerçioğlu'na tebrik edip yeni dönemde başarılar dilerken "31 Mart'ta ülkemizde bir demokrasi şöleni havasında bir yerel seçim yaşadık. Aydın'da da centilmence bir seçim yaşandı. Dünden bu tarafa, seçilen başkanlarımıza iadeyi ziyarette bulunuyoruz, onlara hayırlı olsun diyoruz, yeni dönemde başarılar diliyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çerçioğlu'nu ziyaret ettik. Kendisine başarılar diliyoruz. Aydın'ı şu an bulunduğumuz noktadan daha iyi bir yere taşınması için gerekli çalışmaları yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Köşger ve Kaymakam Şahin'e teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "Aydın'daki tüm kurum ve kuruluşlarla beraber Aydın'a en iyi noktada hizmet etmek için hep beraberiz" şeklinde konuştu.