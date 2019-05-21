Vali Köşger'den Başkan Kaya'ya hayırlı olsun ziyareti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İncirliova Belediye Başkanı seçilen Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Vali Köşger'i İncirliova Belediyesi önünde İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Belediye Meclis Üyeleri ve daire müdürleri karşıladı. Kendisini karşılayan herkesle tek tek tokalaşan Vali Köşger ve beraberindekiler Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın makam odasına geçerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Vali Köşger, gerçekleştirdiği belediye ziyaretlerinde ilk kez İncirliova'da, tüm meclis üyelerinin bir arada bulunduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini Başkan Kaya'ya ve meclis üyelerine görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Başkan Kaya, İkizdere Rekreasyon Alanı projesinden bahsederek İncirliova'nın çehresini değiştirecek ve cazibe merkezi haline getirecek olan bir proje olduğunu dile getirerek proje hakkında bilgi verdi. Kaya ayrıca ilçe sanayi sitesindeki mobese sorunu, Acarlar Mahallesi yol çalışmalarının bitirilmesi konularında Vali Köşger'den destek istedi.

Görüşmede İncirliova'nın istikbalinin ve önünün açık olduğunu dile getiren Vali Köşger burada deve güreşi kültürünü, inciri çok iyi tanıtmak gerektiğini dile getirdi. Başkan Kaya, kendisinin deve çiftliği olduğunu, devecilik kültürünün yanı sıra deve sütü, deve sucuğunun ve hem devecilik hem de incir ürünün hak ettiği şekilde tanıtımının yapılacağı organizasyon ve projelerle tanıtma çalışmalarının yapılacağını dile getirdi.

Acarlar Mahallesi yol yapım çalışmasının bitirilmesi konusunda gerekenin yapılacağı sözünü veren Vali Köşger İncirliova'nın gelişimi için tüm kurumlarca gereken desteğin verileceğini dile getirdi.