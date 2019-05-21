İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Köşger'den Başkan Öndeş'e hayırlı olsun ziyareti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Germencik Belediye Başkanı seçilen Fuat Öndeş’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğin de bulundu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Germencik Belediye Başkanı seçilen Fuat Öndeş'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğin de bulundu.


Ziyarette Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da eşlik etti.


Valisi Köşger Başkan Öndeş'i tebrik ederek Valilik olarak belediyelerin her zaman yanında olduklarını görevinin hem Germencik halkı için, hem de Aydın için hayırlı olmasını diledi. Vali Köşger ayrıca, Germencik'in gelişimi için her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Belediyeyi borçlarla devir aldım. Yeni süreçte yeni bir yapılanma süreci içerisine giriyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım Germencik'i hak ettiği yere getirebilmek için canla başla çalışacağız. Sizlerin de her zaman vereceği destek için şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.