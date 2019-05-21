Vali Köşger'den Başkan Öndeş'e hayırlı olsun ziyareti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Germencik Belediye Başkanı seçilen Fuat Öndeş'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğin de bulundu.

Ziyarette Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da eşlik etti.

Valisi Köşger Başkan Öndeş'i tebrik ederek Valilik olarak belediyelerin her zaman yanında olduklarını görevinin hem Germencik halkı için, hem de Aydın için hayırlı olmasını diledi. Vali Köşger ayrıca, Germencik'in gelişimi için her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Bu görevi layıkıyla yerine getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Belediyeyi borçlarla devir aldım. Yeni süreçte yeni bir yapılanma süreci içerisine giriyoruz. Ben ve ekip arkadaşlarım Germencik'i hak ettiği yere getirebilmek için canla başla çalışacağız. Sizlerin de her zaman vereceği destek için şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.