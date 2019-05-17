Vali Köşger'den Başkan Özcan'a hayırlı olsun ziyareti

Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Valilik olarak belediyelerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Vali Köşger, “Yol göstericiliği ve koordinasyon gerektiren devlet işlerinde gereken desteği sağlayacağız. Görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaretleri kapsamında Aydın'ın doğusunda bulunan ilçeleri ziyaret eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı da makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Belediye önünde Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Başkan Özcan tarafından çiçeklerle karşılanan Yavuz Selim Köşger daha sonra başkanlık makamında ağırlandı. Burada Başkan Özcan'a yeni görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulunan Köşger, her zaman gerekli desteğin verileceğini ifade etti. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Koordinasyon gerektiren işlerde her zaman belediyelere gerekli desteğin verileceğini ifade eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bugün Aydın'ın doğusundaki ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Malumunuz olduğunuz 31 Martta ülkemizde ve Aydın'da çok güzel demokratik bir şölen havasında yerel seçimleri gerçekleştirdik. Yeni seçilmiş göreve başlayan belediye başkanlarını ziyaret ederek görevlerinde başarılar diliyoruz. Belediye başkanları görevleri devir aldılar ve 5 yıllık zaman diliminde her biri kendi ilçesine en iyi hizmeti verme gayreti içinde olacak. Bizde onlara gereken yol göstericiliği, devletin gereken koordinasyon gerektiren işlerinde gerekli desteği sağlayacağız. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Memleketimize hizmet etmek adına bizlere yol gösterici olacaklarını açıkça söylediler. Nazilli'miz ve Belediyemiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.