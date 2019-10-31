Vali Köşger'den DSİ Bölge Müdürü Balta'ya başar belgesi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, demokrasi şehidi Adnan Menderes'in anısına yaptırılan “Adnan Menderes Demokrasi Müzesi”nin kuruluş işlemlerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanması nedeniyle DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'yı başarı belgesiyle onurlandırdı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anısını ve siyasi mücadelesini, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulacak olan “Adnan Menderes Demokrasi Müzesi”nin kuruluş işlemlerinin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesindeki olağanüstü gayret ve başarılı çalışmalarından dolayı DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'yı “Başarı Belgesi” ile ödüllendirdi.

Başarı belgesini DSİ 21. Bölge Müdürlüğü personelleri adına kabul eden Balta, “ Başarı, DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü çalışanlarına aittir. Biz sadece görevimiz olanı yapmaya çalıştık. Merhum Başbakanımız ve ailesi için ne yapsak azdır. Ruhu şad olsun” dedi.