'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr.

Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Yavuz Selim Köşger, bir süre önce Aydın'da göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin sürdürüldüğü yeni binada bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger'e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurum yetkilileri tarafından bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.