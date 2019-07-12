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Vali Köşger'den spor talimatı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine stadyumlarının sabahın erken saatlerinden itibaren spor yapmak isteyen vatandaşların kullanımına açılması talimatını verdi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger il genelinde spor yapmak isteyen vatandaşlar için stadyumların açık tutulması için talimat verdi. Vali Köşger Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine verdiği talimat ile sabah saat: 05.00 itibari ile tüm stadyumlardan vatandaşların yararlanabileceğini belirtti. Köşger spor yapmak isteyen tüm vatandaşları stadyumlara davet etti.

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