Vali Köşger'in 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü mesajı

Vali Köşger mesajında, “Savaş, kıtlık, hastalık, çalışma, eğitim gibi sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle bazen gönüllü ancak çoğu zaman zorunlu olarak dünyada her yıl milyonlarca insan kendi ülkelerinden göç etmektedir. Birleşmiş Milletler, göç eden bu insanların karşılaştıkları zorlu koşullara kayıtsız kalmamış; dünya kamuoyunda ve devletler nezdinde göçmenlerin hayatları konusunda yeni bir farkındalık oluşturmak için 2000 yılında 18 Aralık gününü ‘Uluslararası Göçmenler Günü' olarak kabul etmiştir. Asya, Avrupa ve Ortadoğu'nun kesiştiği dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan Ülkemiz hızla artan ekonomik, siyasi ve sosyal gücü ile kendi bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselmektedir. Bu durumda ise ülkelerinden kopan insanlar için ülkemiz bir cazibe merkezi, bir umut kapısı olarak görülmektedir. Bu sebeple özellikle son zamanlarda ülkemiz çok büyük göç dalgalarına tanıklık etmekte ve hali hazırda milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Özellikle 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın da etkisi ile başta Suriyeliler olmak üzere milyonlarca insan ülkemize göç ederek burada yeni bir hayata başlamışlardır. Ülkemiz, dünyadaki birçok gelişmiş devletin aksine, bütün zor koşullara rağmen asla sınırlarını kapatmamış, açık kapı politikası ile kimsenin dinine, diline ve ırkına bakmadan kapılarımıza gelen milyonlara kucak açmıştır. Aziz milletimiz de devletine destek olmuş, ecdadından aldığı tarihi misyonu ve inancı gereği Ensar duruşu sergilemiş, sağlıktan eğitime, barınma ve sosyal desteğe kadar her alanda hayır hizmetlerinde yarışmak suretiyle tüm insanlığa örnek bir ev sahipliği sergilemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ülkemizde ve dünyanın her yerinde anavatanından ayrılıp çeşitli sebepler ile başka memleketlere göç etmek zorunda kalmış göçmenlerin ‘‘18 Aralık Dünya Göçmenler Gününü'' en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.