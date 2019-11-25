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Vali Köşger'in oğlu dünya evine girdi

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in oğlu Bahadır Köşger, hayatını Sümeyye Karademir ile birleştirdi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in oğlu Bahadır Köşger, hayatını Sümeyye Karademir ile birleştirdi.


Başkent Ankara'daki Altındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen düğün törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından bir çok önemli isim katılırken, Aydın'dan da katılım yoğun oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger tebrikleri kabul ederek davetliler ile tek tek ilgilendi. Davetliler de genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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