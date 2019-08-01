Vali Köşger'in öncülüğünde Türkiye'nin en iyi Adnan Menderes Müzesi inşa ediliyor

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in büyük çabaları sonucu yapımına başlanan Türkiye'nin en iyi Adnan Menderes Müzesi, demokrasi şehidi Başvekil Adnan Menderes'in makam aracını bekliyor.

Merhum Başvekil Adnan Menderes'in Gazi Üniversitesi'nde bulunan Makam Aracının, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sergilenmek üzere devir teslim töreni gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşer, Ankara Valisi Vasip Şahin, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes ve üniversitenin öğrencileri katıldı.

Ankara Gazi Üniversitesinde bulunan Merhum Başvekil Adnan Menderes'in 1958 model, 8 silindirli, 300 beygir gücünde, 3 bin motor, otomatik cam ve ısıtmalı koltuklu tarihin izlerini taşıyan makam arabası, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi' nde sergilenmek üzere Aydın Valiliği'ne teslim edildi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, “Başta Gazi Üniversitesi Rektörüne ve yönetim kuruluna şükranlarımı ifade ediyorum. Biz zengin ve büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Gelecek elbette ki sorumluluğumuzdur. Onun için çalışıyoruz. Anneler babalar bunun için gayret gösteriyor. Tarihe sahip çıkıyoruz. Büyüdükçe ve geliştikçe geçmişine sahip çıkmak önemlidir. Tarih bize aslında her şeyi ayna gibi göstermektedir. Bu sadece bir müzeye gönderdiğimiz bir araba değil onun bir sembol olduğunu ve tarih olduğunu ifade ediyorum” dedi.

Demokrasiye sahip çıkmanın önemini anlatan Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan da, “Bu müze farkındalık oluşturacak, demokrasiye sahip çıkabilmemiz için önemli bir işleve sahip olacaktılar. Gazi üniversitesi olarak toplumsal sorumluluğu yerine getirmenin bilinci ile hareket eden yönetim kurulumuz geçen hafta makam aracını armağan etme kararını almıştır. Bu teklifi bizlere getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve kurulumuzun çok kıymetli üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker ise yaptığı konuşmasında “Aydın'da Çakırbeyli hudutları içerisinde kendi çiftliğine çok yakın bir mesafede kurmakta olduğumuz Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne Gazi Üniversitesinde bulunan makam aracının müzede sergilenmek üzere bağışlanması için toplandık. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş Başvekilimizin müzesinin yapılması çok geç kalmış bir durum. Bunu çok kısa sürece gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de, “Bugün gerçekten duygulu bir gün yaşıyoruz. Güzel bir olaya şahit olduk. Üniversitemizin nezdinde bulunan Adnan Mendes'in aracı Aydın Demokrasi müzesine gönderilecek, hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından rektörlük binası önünde çekici üzerine konulmuş makam aracının anahtarları Vali Köşger'e teslim edildi.

Türkiye'nin en iyi Adnan Menderes müzesi inşa ediliyor

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından büyük çaba sarfedilerek yapımına başlanan ve Merhum Başvekil Adnan Menderes'in hayalini kurduğu yerde inşa edilen Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Çine Çayı'nın ıslahı ve rekreasyon alanı ile birlikte entegre bir proje olma özelliği taşıyor.

Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesindeki Adnan Menderes'in çiftliğini tepeden gören Çine Çayı ile Aydın- Muğla karayolu üzerindeki 92 dönüm alanda yapımı devam eden Müze içerisinde, Adnan Menderes'in çocukluğuna dair objeler, siyasi hayatı ve öncesi, Aydın'daki yaşantısı, eğitim hayatı ve o dönemde çiftlikteki hayatıyla ilgili materyaller olacak.

Bunun yanında siyasi hayatı ile ilgili materyallerin konulacağı kısım yer alacak. 1946 seçimleri ile ilgili materyaller, meşhur tahta seçim sandığı, o döneme ait fotoğraflar, Adnan Menderes'in kullandığı şahsi eşyalar konulacak. Yaptığı eserlerin de yer alacağı müzede dijital kısımlar da olacak. O döneme ait videolar, gazeteler yer alacak. Ülkeyi ne noktadan alıp nereye taşıdığına dair belgeler yer alacak. Ardından 1960 ihtilali, Yassıada'da yargılandıkları mahkemenin bir canlandırması ve orada tutuldukları o hücrelerin de canlandırması yer alacak. En son olarak da bir kule ve o kulede de Adnan Menderes'i idam ettikleri sehpa olacak.

Merhum Adnan Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına söğüt ağaçları dikilecek ve Adnan Menderes'in heykeli yapılacak. Bölgeye bir rekreasyon alanı oluşturulacak. Yaşayan ve hikayesi olan bir müze olacak. Yapımı devam eden müzenin etrafında Aydın'ın doğal ürünlerinin satıldığı kısım da yer alacak. Mini Aydın adıyla oluşturulan alana da şehirdeki 22 antik kentin minyatürü yapılacak. Müzenin girişinde misafirleri Menderes'in bal mumundan yapılan heykeli karşılayacak.