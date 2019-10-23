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Vali Yardımcısı Günay, Köşk MYO'da öğrencilerle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu’nda ‘İdare Hukuku’ dersi kapsamında Yerel Yönetimler Programı öğrencileri ile Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay bir araya geldi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu'nda ‘İdare Hukuku' dersi kapsamında Yerel Yönetimler Programı öğrencileri ile Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay bir araya geldi.


Köşk MYO Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, genel ve yerel idare yönetimleri, Cumhurbaşkanlığı sistemi ve öğrencilerimizin merak ettikleri konular hakkında bilgiler verdi.


Köşk MYO Yerel Yönetimler programı Öğr. Gör. Hayri Kemiksizoğlu'nun Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'a teşekkür belgesi sunması ve toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

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