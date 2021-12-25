İhlas Haber Ajansı

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Vali Yardımcısı Şahin Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu

Aydın Vali Yardımcısı Cemal Şahin yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Aydın Şehir Hastanesi'nde çalışmalar gece gündüz demeden sürüyor. Aydın Vali Yardımcısı Cemal Şahin, Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ile birlikte bir yıl önce inşaatına başlanan hastanenin inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Şahin, hastanenin Aydın'ın sağlık yapısına değer katacağını belitti.

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