Vali Yavuz Selim Köşger, Kuyucak'ı ziyaret etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşer, 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde Kuyucak'ta tekrar başkanlık koltuğuna oturan Belediye Başkanı Metin Ertürk'ü tebrik ziyaretinde bulundu.

Vali Köşger, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ve Başkan Ertürk tarafından karşılandı. Vali Köşger ile birlikte belediyeye geçildi. Metin Ertürk'ü makamında ziyaret ederek sohbet ettiler.

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un da bulunduğu görüşmede daha sonra Kaymakamlığa geçilerek devam edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Ertürk'ü tebrik ederek, başarılar diledi.